Anna Lewandowska zdobyła się na osobiste wyznanie. Trenerka zamieściła na swoim Facebooku długi post, w którym zdradziła, że ma problem. Choć wydawało się, że ten problem jej nie dotyczy... a jednak! Nawet tryskająca dobrym humorem Anna Lewandowska czasem łapie doła. Z jakiego powodu?

Polecamy: Skąd się bierze jesienne przygnębienie? Sprawdź, czy masz depresję

No dobra…przyznam się. Chandra jesienna zapukała dziś i do moich drzwi. Myślałam, że są na tyle grube i niezniszczalne, że do mnie nie dojdzie. No ale nie ma się co oszukiwać, a przede wszystkim nie ma co oszukiwać Was… tak ja też mam słabsze dni - napisała trenerka na swoim profilu.