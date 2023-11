Anna Lewandowska komentuje wyniki plebiscytu Przeglądu Sportowego

Anna Lewandowska w rozmowie z mediami nie ukrywała, że liczyła na zwycięstwo Roberta.

Liczyliśmy gdzieś w sercu na to pierwsze miejsce, natomiast taki jest sport. Kamil Stoch jest znakomitym sportowcem i naprawdę Kamil- wielkie brawa. Myślę, że dla Roberta będzie to fajny bodziec motywacyjny. Myślę, że tak jak co roku Robert nas czymś zaskakuje, tak samo przygotuje coś w tym roku portal wprost.pl cytuje Annę Lewandowską.