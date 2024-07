Anna Lewandowska karmi swojego męża przed meczem! Na Instagramie trenerki pojawiło się urocze zdjęcie Roberta Lewandowskiego z miseczką. W treści posta Ania zdradziła, że Robert przygotowuje się do ważnego meczu nie tylko treningami, ale również dietą. Na dzień przed starciem na boisku Ania, która od dawna dba o żywienie swojego sławnego męża, pozwala Robertowi na odrobinę słodkości. ;)

Przed jutrzejszym meczem - Ładowanie węglowodanami.

Anna Lewandowska starannie przygotowuje posiłki dla swojego męża, więc doskonale wie, co mu służy. Przed dzisiejszym meczem Bayernu Monachium z Schalke 04 postawiła na węglowodany, które mają dodać Robertowi energii w walce o zwycięstwo. Nie zdradziła jednak dokładnie, co przygotowała dla swojego męża. Owsianka z owocami? Nasionka chia? Komosa ryżowa? Z pewnością jest to coś pysznego i zdrowego! Czy strategia Ani na talerzu i strategia Roberta na boisku okażą się skuteczne? Przekonamy się wieczorem!

Anna Lewandowska karmi Roberta Lewandowskiego przed meczem węglowodanami.

Trenerka od dawna dba o dietę swojego męża. Jak widać, z efektami!