1 z 5

Anna Lewandowska szykuje nowy projekt! Okazuje się, że pobyt w Polsce to dla trenerki okazja nie tylko do wypoczynku, ale również do pracy. Ostatnie tygodnie spędzone w kraju były dla Ani i Roberta dość intensywne. W ostatnim czasie szczęśliwi rodzice ochrzcili córeczkę Klarę, pojawili się na dwóch ślubach i relaksowali się w swojej posiadłości nad jeziorem. Teraz okazuje się, że Ania zabrała się również do pracy nad nowym projektem. Żona Roberta pochwaliła się fanom na Instagramie zdjęciami i krótkimi filmikami, na których pokazała kulisy sesji zdjęciowej do kalendarza motywacyjnego. Anna Lewandowska zachwyca swoim wyglądem! Loki, czerwona szminka i odważny dekolt... WOW! Ania dawno nie była tak seksowna! Zobaczcie sami!

Najnowsze fotki Anny Lewandowskiej znajdziecie w naszej galerii! Co ciekawe, pod jednym ze zdjęć trenerka zdradziła swoją tajemnicę... Jaką? Zobaczcie sami!

Zobacz także: Anna Lewandowska w wersji sauté. W takim wydaniu jeszcze nigdy jej nie widzieliście!