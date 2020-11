Anna Lewandowska już ubrała choinkę. "Te święta będą długie jak..."

Choć do Wigilii został jeszcze dokładnie miesiąc i jeden dzień, Anna Lewandowska już ubrała swoją choinkę! Na profilu instagramowym już pochwaliła się świątecznym drzewkiem. Przy okazji możemy zobaczyć fragment salonu państwa Lewandowskich.

Zdjęcie z choinką... W listopadzie. Za wcześnie? - pyta w poście.

I sama odpowiada na to pytanie. Zobaczcie!

Anna Lewandowska pokazała choinkę w listopadzie

To jak, ubieranie choinki 23 listopada to nie za wcześnie? Anna Lewandowska sama odpowiada na to pytanie:

Pewnie tak, ale... czy to ważne? Kocham ŚWIĘTA, bo dają mi spokój, za którym tęsknię. To dla mnie czas pełen radości i pięknych chwil w gronie najbliższych. Potrzebujemy normalności, powrotu do naszych przyzwyczajeń i tradycji, dlatego my już dziś ubraliśmy choinkę 🎄A cały grudzień przeznaczymy na celebrowanie przedświątecznego nastroju szykując dom na święta, robiąc kalendarz adwentowy dla dzieci czy piecząc pierniczki 🤩 Chcę cieszyć się tym pięknym czasem najdłużej jak się da, a wieczorem, nawet czasem zasmakować grzane wino 🍷

Na koniec wpisu nawiązuje do pewnej często pokazywanej ostatnio reklamy z jej udziałem. A właściwie raczej do parodii tej reklamy:

PS. Te święta będą piękne i długie jak...🤪🙊

A Wy kiedy ubieracie choinkę?

Ania ewidentnie lubi świąteczny klimat: