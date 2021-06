Anna Lewandowska jednym zdjęciem zaimponowała internautom! "Wiele mam o tym zapomina..."

Druga ciąża Anny Lewandowskiej budzi bardzo duże zainteresowanie w mediach. Brat lub siostra Klary pojawi się na świecie już niedługo. Ten rok w życiu Lewandowskich był bardzo intensywny, ale mają co świętować! Aktualnie spędzają czas na zasłużonych wakacjach. Anna opublikowała naturalne zdjęcie bez makijażu, czym zachwyciła fanów. Co aż tak bardzo zwróciło ich uwagę? Zobacz także: Anna i Robert Lewandowscy na wakacjach! Spójrzcie na nowe zdjęcie trenerki! Brzuszek jest już bardzo widoczny Naturalna Anna Lewandowska w ciąży Anna Lewandowska zaskarbiła sobie sympatię odbiorców nie tylko talentem zawodowym, ale również swoją zwyczajnością. Internautki widzą w niej dziewczynę z sąsiedztwa, z którą mogłyby się zaprzyjaźnić i powierzyć sekrety. Trenerka inspiruje je nie tylko zdrowym stylem życia, ale również naturalnością. Anna Lewandowska nie należy do grona celebrytek, które lubią przesadzać z makijażem. Uwielbia naturalny make up, ale również nie ma problemu, aby pokazać się saute. Żona Roberta Lewandowskiego pokazała na swoim Instagramie pamiątkowe zdjęcie z wakacji, gdzie nie ma na sobie ani grama makijażu. Fanów zachwyciła jej naturalna uroda. Szczególnie zwrócili uwagę na oczy trenerki: - Jesteś taka. piękna Masz piękne oczy, spojrzenie, uśmiech... - To soczewki? - Ależ Ty masz te oczęta piękne 😍 - czytamy w komentarzach. Trudno się nie zgodzić! To zdjęcie hipnotyzuje :) Zobacz także: Tak Klara Lewandowska czeka na narodziny rodzeństwa. Anna zamieściła w sieci czułe zdjęcie z córką Anna Lewandowska opublikowała zdjęcie bez makijażu i wywołała zachwyt wśród internautek Wyświetl...