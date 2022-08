Anna Lewandowska gorzko o mediach: "Mnie ocenia się jako kobietę, matkę, żonę"

Tak szczery Robert Lewandowski nie był od dawna. Cytaty z jego rozmowy w podcaście "WojewódzkiKędzierski" od rana pojawiają się w największych zagranicznych serwisach. Nic dziwnego. Piłkarz, który znany jest z tego, że chodzi swoimi drogami i w kontaktach z dziennikarzami bywa raczej powściągliwy, otworzył się przed Kubą Wojewódzkim i Piotrem Kędzierskim. Chociaż większość słuchaczy z wypiekami na twarzy czekała na kolejne stanowcze deklaracje w sprawie zmiany klubu i przeprowadzki do Hiszpanii, zawodnik Bayernu Monachium opowiedział też trochę o życiu prywatnym. Udzielając wywiadu, Robert Lewandowski zdradził, jak wygląda jego życie w rodzinie, w której jest jedynym mężczyzną. Ujawnił, co różni go od Anny Lewandowskiej. Przyznał też, że córki zaczynają zadawać mu coraz trudniejsze pytania, które go krępują! Robert Lewandowski przyznał, czego uczy się od Anny Lewandowskiej W podcaście "WojewódzkiKędzierski" dla Onetu Robert Lewandowski nie ukrywał, że życie w rodzinie wiele go nauczyło. Gwiazdor przyznał, że przez wiele lat był zamknięty w sobie . Jego charakter nieco się zmienił, gdy na świat przyszły jego dwie córeczki, Klara i Laura . Piłkarz cały czas wiele uczy się także od Anny Lewandowskiej, ponieważ jest od niego bardziej otwarta. Stwierdził jednak, że przez to trenerka personalna bywa wykorzystywana. Zobacz także: Anna Lewandowska zaliczyła wpadkę na skuterze. Omal nie doszło do wypadku! Ja od Ani często starałem się uczyć tego ciepła. Tej dobroci, której Ania ma aż zanadto i przez to często jest wykorzystywana. Ja byłem taką osobą na jednym biegunie, a Ania po drugiej stronie. Starałem się od Ani dużo tego ciepła brać, tej dobroci, której ona ma i staraliśmy się to wypośrodkować - powiedział Kubie Wojewódzkiemu i Piotrowi Kędzierskiemu. Robert Lewandowski nie ujawnił też,...