Anna Lewandowska dołączyła do "Dzień Dobry TVN" ze stałym cyklem "Sztuki walki". Trenerka, która jest inspiracją dla wielu kobiet w nowym cyklu pokaże ich różne historie, zachęci do zmian w swoim życiu i pokaże, jak ważna jest kobieca solidarność. Program Lewandowskiej w TVN będzie można oglądać co dwa tygodnie!

Na czym polega cykl Anny Lewandowskiej w "Dzień Dobry TVN"?

„Sztuki walki” to cykl rozmów z kobietami, które do tej pory mogliśmy śledzić na blogu Anny Lewandowskiej. Teraz trenerka przeniesie się na antenę TVN, gdzie będzie jeździła po całej Polsce i spotykała się z kobietami, które na co dzień muszą zmagać się z wieloma problemami lub mają za sobą trudny czas.

Kobiety, z którymi rozmawiam i pracuję mają przeróżne historie. - powiedziała trenerka.

W pierwszym odcinku cyklu Anna Lewandowska pojechała do Łodzi, gdzie odwiedziła klub Amazonek:

Spotkałam się z kobietami po usunięciu piesi z łódzkiego klubu Amazonek. To są kobiety, które mówią z pełną pasją do życia. Wdzięczne, że dostały drugie życie - tak sportsmenka zapowiedziała program na kanapie w "Dzień Dobry TVN".

Trenerka przyznała, że jadąc tam miała zamiar motywować te kobiety, ale to one przekazały jej mnóstwo pozytywnej energii i pokazały, że nawet po trudnych doświadczeniach życiowych można być optymistą.

Dlaczego tak ważna jest kobieca solidarność?

Celem cyklu trenerki jest pokazanie tego, że w jedności siła i warto korzystać ze wsparcia innych osób. Szczególnie ważne są grupy jednoczące kobiety, które mają za sobą podobne historie. W ten sposób znajdują zrozumienie i mogą z kimś porozmawiać. Cykl będzie pojawiał się co dwa tygodnie i ma szansę być prawdziwym hitem:

Chciałabym w tym cyklu pokazać, że kobiety naprawdę się wspierają. Dzięki temu, że są razem, stają się silniejsze. To będą różne spotkania, różne grupy kobiet, które są bohaterkami, ale o których się nie mówi. (...) Sukces zawsze zdobywamy w grupie. - wyznała Anna Lewandowska.

Anna Lewandowska ma swój nowy cykl!

