Anna Lewandowska dała niezły wycisk swojemu mężowi! "Mistrz się spocił"!

Anna Lewandowska nie odpuszcza swojego wyzwania #FihterChallenge nawet swojemu mężowi! Ostatnio na Instagramie trenerki pojawiło się nagranie, na którym możemy zobaczyć jak Robert Lewandowski uczestniczy w treningu swojej żony. Wszystkie ćwiczenia wykonał do końca, ale widać było, że Ania zafundowała mu niezły wycisk! Zobaczcie!

Anna i Robert Lewandowscy ostro ćwiczą podczas wyzwania #FighterChallenge

Chociaż aktualnie rodzina Lewandowskich wybrała się na kilka dni urlopu do ciepłych krajów, to Ania nawet na chwilę nie zapomina o fanach, którzy podjęli się jej wyzwania! Pod koniec czerwca trenerka ruszyła z #FighterChallenge, do którego dołączyło tysiące fanów, jak również gwiazdy, między innymi Katarzyna Zielińska. Ania jednak jakiś czas temu na swoim InstStory przyznała, że planuje być w formie życia. Nie mamy wątpliwości, że po wykonaniu tych ćwiczeń tak na pewno będzie.

Tym razem gwiazda prowadziła live na Instagramie, do którego dołączył Robert Lewandowski. Mąż trenerki dzielnie powtarzał wszystkie ćwiczenia, które zaplanowała na ten dzień Ania. Był to naprawdę morderczy trening, ale żona piłkarza nie odpuszczała i dopingowała Roberta Lewandowskiego! Na koniec ćwiczeń widać było, jak wiele wysiłku para włożyła w te ćwiczenia.

"Mistrz się spocił" - powiedziała rozbawiona Ania.

Trenerka ma również prowadzić live w najbliższy weekend i chce ponownie zaprosić męża do wspólnych ćwiczeń. Zapytała fanów, czy chcą zobaczyć jeszcze raz trenującego z nią Lewego. Posypała się prawdziwa lawina komentarzy - wszyscy są zachwyceni niezwykłą energią, jaką małżeństwo przekazało im podczas tego treningu!

- Chcemy bis z Lewym 😍 I to nawet nie bis tylko tyle razy ile się da 😅 Uwielbiam Was ❤️ - Chcemy BIS Z LEWYM💪👍 - No raczej że chcemy bis z lewym skoro nawet ja tyłek ruszyłam 🤣🤣🤣 - Chcemy jak najbardziej i pieknie prosimy o Biiiiissss z @_rl9 😬💪🏼 - piszą fani.

Ania i Robert Lewandowscy przekazali tyle fantastycznych emocji tym wspólnym treningiem, że my także "chcemy bis z Lewym" w najbliższy weekend! Cudownie się na nich patrzy, a swoim zaangażowaniem motywują fanów do ćwiczeń. Zobaczcie zatem jak morderczy trening zafundowała swojemu mężowi Ania Lewandowska!

Ania Lewandowska nawet podczas urlopu nie zapomina o swoich fanach i wyzwaniu! Niedawno zapowiedziała, że planuje zrobić formę życia!

Uwielbiamy całą rodzinkę Lewandowskich, a Wy?