Anna Lewandowska czuje, że się zaniedbała! "Ostatnio miałam gorsze dni"

Anna Lewandowska jest bardzo szczera ze swoimi fanami. Trenerka oprócz swojego wyjątkowego życia, pełnego sukcesów i szczęścia chętnie opowiada o tym, że rzeczywistość nie jest tak bajkowa jak na Instagramie. Annie z mnóstwem biznesów na głowie i dwoma malutkimi córeczkami czasami też jest ciężko i traci do wszystkiego cierpliwość. A co denerwuje ją w jej małżeństwie? Robert Lewandowski ma jedną cechę, która czasem irytuje jego piękną żonę. Anna Lewandowska skarży się na Roberta Lewandowskiego? "Wkurza mnie"! Anna Lewandowska i Robert Lewandowski są razem od 12 lat. 8 lat temu wzięli bajkowy ślub, a ich miłość przez ten cały czas ani trochę nie przygasła. Para doczekała się także dwóch cudownych córek, Klary i Laury. Czasami trenerka pokazuje swoje ukochane córki i przyznaje, że dziewczynki mają mnóstwo niespożytej energii, a Laura to nawet "mały rozbójnik". Nic więc dziwnego, że Anna Lewandowska jak każda mama traci czasem cierpliwość i przyznaje, że załamuje już ręce nad szalejącymi córkami. Co gorsze, trenerka musi przecież pogodzić macierzyństwo z mnóstwem obowiązków i dwoma domami, w Niemczech i Polsce. Ponieważ ostatnio Anna Lewandowska szczerze przyznała, że ma gorszy czas i jest bardzo zmęczona, fani przy okazji najnowszego Q&A zadawali pytania nie tylko dotyczące diety czy spraw treningowych, ale także zdecydowali się zapytać szczerze, jak radzi sobie z opieką nad córkami, gdy Roberta Lewandowskiego nie ma w domu , a także co najbardziej ją denerwuje! Zobacz także: Anna Lewandowska o Laurze i Klarze: "Nie zawsze jestem cierpliwa" Odpowiadając na to pytanie, Anna Lewandowska powiedziała o dzieciach i ukochanym mężu, czym bardzo zaskoczyła fanów! -Co cię wkurza? - pytają fani. -...