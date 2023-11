3 z 5

Bluzy zaprojektowane przez Annę są w kolorze bordowym i mają napisy z przodu oraz z tyłu. Z przodu widnieje napis "Real Queens Fix Each Other's Crowns", czyli "prawdziwe królowe poprawiają sobie nawzajem korony", a z tyłu jest napis "Healhty Team", który nawiązuje do marki Ani Lewandowskiej. Bluzy można kupić w sklepie trenerki "Foods by Ann" za 299,99 złotych.

Zobacz: Ania Lewandowska w najmodniejszym płaszczu sezonu! Zobacz, gdzie kupisz podobne już za 90 zł!