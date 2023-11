Zakończyły się aukcje Anny i Roberta Lewandowskich dla WOŚP! W czwartek, 25 stycznia o godzinie 14:00 zakończyły się licytacje zaproszenia od Ani na letni obóz treningowy i dwóch biletów od Roberta na mecz Bundesligi. Która aukcja cieszyła się większym zainteresowaniem? Anny Lewandowskiej! Za zaproszenie na obóz najpopularniejszej polskiej trenerki zaoferowano więcej pieniędzy niż za bilety od Roberta! Ile dokładnie?

Na jakiej sumie zakończyła się aukcja Anny Lewandowskiej dla WOŚP?

Za zaproszenie dla jednej osoby na letni obóz Anny Lewandowskiej zaoferowano dokładnie 17 151 złotych! Osoba, która wygrała aukcję weźmie udział w obozie trenerki, który odbędzie się w Centrum Japońskich Sportów i Sztuk Walki "Dojo Stara wieś" na przełomie sierpnia i września roku 2018. Gratulujemy!

Nieco mniej, chociaż ta kwota również robi wrażenie, zaoferowano za dwa jednoosobowe bilety na mecz Bundesligi od Roberta Lewandowskiego. Zwycięzca licytacji zapłacił 16 100 złotych.

Jesteście zaskoczeni takim wynikiem? My wcale! Udział w obozie treningowym Anny Lewandowskiej to marzenie chyba każdej dbającej o siebie kobiety :) A co najważniejsze, dzięki Ani i Robertowi do fundacji WOŚP trafi ponad 30 tysięcy złotych!

