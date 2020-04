Anna Lewandowska apeluje w sprawie przemocy domowej: "Okrutne pobicia dzieci i kobiet. Wiemy, że tak się dzieje!"

Anna Lewandowska bardzo często zabiera głos w istotnych, społecznych tematach. Tym razem gwiazda odniosła się do sytuacji osób, które w czasie epidemii koronawirusa, są jeszcze bardziej narażone na przemoc domową. Trenerka nie wyobraża sobie braku reakcji i poprosiła swoich fanów, aby nie pozostali obojętni na los wielu krzywdzonych w ten sposób ludzi. Zobaczcie, co napisała Ania Lewandowska.

Anna Lewandowska już za chwilę zostanie mamą. Trenerka zawsze może liczyć na wsparcie swojego męża, rodziny, przyjaciół i najbliższych. Niestety, nie wszystkie kobiety i ich dzieci mogą cieszyć się życiem, bowiem każdego dnia muszą zmagać się z oprawcą. W tym trudnym czasie, kiedy jesteśmy odizolowani i spędzamy zdecydowanie więcej czasu w domach, przemoc nasila się.

Anna Lewandowska postanowiła nie milczeć w tym temacie i zaapelowała do internautów, aby zawsze reagowali na przejawy przemocy.

Serce mi pęka! W czasie kwarantanny dużo mówimy o wirusie, przed którym musimy się izolować. Ale bardzo mało mówi się o osobach, dla których izolacja wiąże się ze strasznym cierpieniem... tym fizycznym, o tych co cierpią katusze mieszkając pod jednym dachem z oprawcą. Okrutne pobicia dzieci i kobiet. Wiemy, że tak się dzieje😞 Izolacja, stres, widmo utraty pracy lub jej brak od dawna nasila, istniejącą już w wielu domach, PRZEMOC - czytamy we wpisie Anny Lewandowskiej.

W dalszej części postu przyszła mama napisała, że nie wyobraża sobie przejść obojętnie wobec przemocy w stosunku do matek i dzieci. O to samo poprosiła swoich obserwatorów.

Reagujmy na to, co za ścianą. Nie zostawiajmy krzywdzonych dzieci i kobiet samym sobie. [...] Jako rodzic nie wyobrażam sobie przejść obojętnie wobec tak trudnej sytuacji wielu dzieci i matek. Nie bądźmy obojętni, pomagajmy - to zawsze daje siłę - dodała Anna Lewandowska.