Polska walczy o to, aby zakwalifikować się do Euro 2020. Po udanym meczu z Austrią, który wygraliśmy 1:0, przyszła pora na Łotwę. Polska rozegrała ten mecz w Warszawie. Dzięki temu piłkarze mogli liczyć na mocny doping. Trybuny były wypełnione po brzegi. Na meczu nie mogło zabraknąć również Anny Lewandowskiej, która z całych sił kibicuje mężowi. Co ciekawe, towarzyszyła jej między innymi Natalia Szroeder i... Quebonafide!

Anna Lewandowska na meczu Polska-Łotwa

Anna Lewandowska stara się jak najczęściej pojawiać się na trybunach, gdy jej ukochany rozgrywa mecz. Teraz nadarzyła się taka okazja. Polacy rozegrali bowiem mecz w Warszawie na Stadionie Narodowym. Szczęśliwa Anna Lewandowska pochwaliła się na Instagramie, w jakim towarzystwie ogląda to ważne spotkanie. Jesteśmy zaskoczeni!

Okazuje się, że podczas meczu Ani towarzyszyła między innymi Natalia Szroeder oraz jej chłopak. Quebonafide jest bowiem wielkim fanem piłki nożnej oraz Roberta Lewandowskiego. Raper z pewnością świetnie się bawił!

Anna Lewandowska kibicowała mężowi z koleżankami

Quebo obserwował grę Polaków

Natalia Szroeder poświęciła się dla chłopaka i poszła na mecz?

O czym tak rozmawiali? :)

