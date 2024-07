Wczoraj w Warszawie odbyła się uroczysta premiera filmu "Kochanie, chyba cię zabiłem" na której oprócz osób związanych z produkcją pojawiło się sporo młodych aktorów i celebrytów. Przybyłe na wydarzenie gwiazdy jak zawsze starały się zachwycić swoimi kreacjami i pokazać się z jak najlepszej strony. Przypomnijmy: Uroczysta premiera filmu "Kochanie, chyba cię zabiłem". Kto się pojawił?

Jedną z gwiazd na imprezie była Anna Karczmarczyk znana widzom z filmu "Galerianki" a ostatnio z emitowanego przez Polsat serialu "To nie koniec świata!". To właśnie ona kilka dni temu zszokowała wyznaniem, że na plan serialu dojeżdża motocyklem. (zobacz: Anna Karczmarczyk nie lubi komunikacji miejskiej. Stawia na... motocykl)

Wczorajsza kreacja w której wystąpiła z pewnością na długo zapadnie w pamięć wszystkim zgromadzonym gościom. Młoda gwiazda zdecydowała się na srebrną sukienkę nad kolana z dekoltem niemalże do pępka, przez co wszyscy widzieli jej ponętny biust. Do tego wybrała szpilki w kolorze identycznym jak szminka.

Udana stylizacja?

