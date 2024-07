Po kim jak po kim, ale po Katarzynie Herman nie spodziewaliśmy się aż TAKIEJ kreacji.

Aktorka na wczorajsze rozdanie Orłów 2014 przyszła ubrana w kombinezon, który miał bardzo odważną górę. Siateczkowy top podkreślił jej piersi, ale przede wszystkim za sprawą cielistego materiału pod spodem, sprawiał wrażenie jakby gwiazda pozowała praktycznie topless.

Chociaż całość wyglądała seksownie to chyba Herman nie do końca czuła się swobodnie w tej stylizacji. Pozując do zdjęć mocno trzymała płacz zakrywając brzuch.

Ładnie wyglądała?

