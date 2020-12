Anna Kalczyńska tłumaczy się z wpadki podczas rozmowy z Marylą Rodowicz w "Dzień Dobry TVN"!

Anna Kalczyńska skomentowała niezręczną sytuację, do której doszło ostatnio w "Dzień Dobry TVN". Dziennikarka w komentarzach na Instagramie tłumaczyła się z tego, co powiedziała podczas rozmowy z Marylą Rodowicz i odniosła się do zarzutów o mówienie na wizji o rozwodzie wokalistki z jej mężem. Sprawdźcie, co napisała gwiazda TVN!

Anna Kalczyńska o rozmowie z Marylą Rodowicz w "Dzień Dobry TVN"

Zaledwie kilka dni temu Maryla Rodowicz odwiedziła studio "Dzień Dobry TVN". Wokalistka opowiadała o zakażeniu koronawirusem i powrocie do zdrowia. To jednak nie temat koronawirusa wywołał największe emocje wśród widzów programu! Fani zwrócili uwagę na fragment rozmowy o śmierci słynnego piłkarza, Diego Maradony. Maryla Rodowicz, która jest fanką piłki nożnej, podczas wywiadu wspominała słynnego sportowca, ale w pewnym momencie Anna Kalczyńska postanowiła zakończyć ten temat.

Był wielki, ale niestety był. Pani Marylo, niestety, to jest taki trudny czas pandemiczny, ale wszyscy czekamy na koncerty- powiedziała prowadząca "DDTVN".

Słowa Anny Kalczyńskiej wyraźnie zaskoczyły Marylę Rodowicz, która głośno powiedziała, co myśli o zmianie tematu.

Tak mnie trochę zastanowiło, że pani powiedziała: "no tak, Maradona nie żyje. Ok, teraz przechodzimy do innego tematu". Czyli jak ja umrę, to też wtedy: "a, umarła. To teraz zaśpiewa panna Jeraz”?- pytała zaskoczona gwiazda.

Pod najnowszym zdjęciem Anny Kalczyńskiej na Instagramie internauci zaczęli komentować to, co wydarzyło się w "DDTVN". Jak tłumaczy się gwiazda TVN?

- A ja jestem pod wrażeniem Maryli Rodowicz, która trafnie zareagowała na pośpiech informacyjny w mediach i banalizację tematu śmierci. Brawa dla Pani Maryli!- napisał jeden z internautów.

szczerze mówiąc, to niestety specyfika naszej pracy..czasu mamy mało, rozmowy raz są bardziej a raz mniej płynne, nie zawsze z winy prowadzących - najchętniej rozmawiałabym dłużej ale nie mam wpływu na czas rozmów- napisała Anna Kalczyńska.

Dziennikarka odniosła się również do zarzutów o poruszenie temtu rozwodu Maryli Rodowicz!

- Poruszenie tematu rozwodu Pani Maryli Rodowicz - ,, Ale już bez emocji przy okazji tego rozwodu? " była pierwszą wpadką po słowach o Diego Maradona- skomentowała internautka.

w ogóle nie chcieliśmy rozmawiać o rozwodzie. To nie my tylko Pani Maryla poruszyła ten temat..- odpowiedziała prowadząca "Dzień Dobry TVN".

Widzieliście rozmowę z Marylą Rodowicz w "DDTVN"?

Anna Kalczyńska skomentowała niezręczną sytuację w "DDTVN".

O ostatniej wizycie Maryli Rodowicz w programie TVN zrobiło się głośno.

