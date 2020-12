Niezręczna sytuacja w "Dzień Dobry TVN" podczas niedawnego wywiadu z Marylą Rodowicz! Tematami rozmów były m.in. pandemia, brak koncertów oraz powrót gwiazdy do formy po zarażeniu koronawirusem - okazuje się, że gwiazda czuje się już dobrze i może uprawiać swój ulubiony sport, czyli tenis. Jednak w pewnym momencie rozmowa zeszła na zmarłego Diego Maradonę. Wtedy zrobiło się kłopotliwie!

Maryla Rodowicz jest fanką nie tylko tenisa, ale i piłki nożnej. W "Dzień Dobry TVN" podczas rozmowy z gwiazdą pojawił się więc też temat śmierci Maradony - królowa polskiej sceny uznawała go za geniusza, zachwycała się jego umiejętnościami oraz polecała film dokumentalny o piłkarzu. W pewnym momencie Anna Kalczyńska postanowiła zakończyć jego wątek i wrócić do tematu pandemii i koncertów:

Maryla podziękowała za życzenia, ale po chwili dodała:

Tak mnie trochę zastanowiło, że pani powiedziała: "no tak, Maradona nie żyje. Ok, teraz przechodzimy do innego tematu". Czyli jak ja umrę, to też wtedy: "a, umarła. To teraz zaśpiewa panna Jeraz”?