Anna Kalczyńska pokazała zgrabne nogi na Instagramie! Prezenterka stacji TVN słynie z nienagannych manier i skromnego stylu, lecz tym razem pokazała naprawdę sporo! Na profilu gwiazdy stacji TVN pojawiła się fotka ze SPA, na której widać nogi Anny Kalczyńskiej w całej okazałości. I trzeba przyznać, że to bardzo atrakcyjny widok!

Od jakiegoś czasu gwiazda "Dzień dobry TVN" jest na diecie odchudzającej. Kalczyńska postanowiła zrzucić kilka kilogramów, przygotowując się do sezonu bikini. Po najnowszym zdjęciu stwierdzamy, że już widać efekty. Jakiś czas temu prezenterka informowała, że zrzuciła 2 z planowanych 6 kilogramów.

Wysiłek się opłacił! Fani dziennikarki również zauważyli, że nogi ich idolki spokojnie mogłyby należeć do zawodowej modelki.

Pani Aniu... piękne nogi!

No, no. To się nazywa zadziałać na męskie zmysły!

Masz śliczne nogi!