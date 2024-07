W mediach publicznych trwają wielkie zmiany. Z pracą pożegnało się już wielu dziennikarzy takich jak: Piotr Kraśko, Beata Tadla czy Hanna Lis. O tym co myśli o roszadach w TVP zapytaliśmy Annę Kalczyńską. Gwiazda "Dzień Dobry TVN" w rozmowie z Party.pl przyznała, że nie jest zaskoczona zmianami jakie przeprowadza nowa władza.

Zawsze kiedy przychodzi nowa władza dokonują się zmiany. To prawda, że poprzednio dokonywały się nieco bardziej ewolucyjnie niż rewolucyjnie jak to ma miejsce w tej chwili. Nie mniej to jest normalne, że każda władza ufa swoim ludziom i chce się otaczać tymi, z którymi się dogada mówiąc kolokwialnie. Bardzo mnie to nie dziwi szczerze mówiąc - stwierdziła gwiazda TVN.