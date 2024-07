Anna Kalczyńska przez wiele lat związana była ze stacją TVN24. Jednak kilka miesięcy temu po odejściu Jolanty Pieńkowskiej z "Dzień Dobry TVN" to właśnie Kalczyńska zastąpiła znaną dziennikarkę. Okazuje się, że Anna Kalczyńska miała wczoraj wypadek. Zobacz: Kalczyńska o porównaniach do Pieńkowskiej: Nie będę drugą Jolą. Różni nas...

Na jednym z warszawskich mostów w samochód prowadzącej "DDTVN" uderzyło inne auto. Jak się później okazało było to auto Ambasador Iraku. Całą sytuację Kalczyńska opisała na Facebooku.

- Uważajcie na kierowców z immunitetem dyplomatycznym. Od 3 h (!!!@#$/) stoję na Moście Poniatowskiego po tym, jak uderzyła we mnie wymuszając pierwszeństwo pani Ambasador Iraku. Przejechała przez ciągłą ale twierdzi, że miałam obowiązek ją puścić. Na miejscu 3 radiowozy, tłumacz, prawnik, sprawa idzie do "jedynki" bo to ciężki kaliber.. masakra- napisała w sieci.