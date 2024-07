Czy wiedzieliście, że to dla Anny Jurksztowicz została napisana piosenka "Dumka na dwa serca"? Jednak kiedy wybrano tę piosenkę do filmu "Ogniem i mieczem", zrezygnowano z wykonania Jurksztowicz i powierzono utwór Edycie Górniak i Mietkowi Szcześniakowi. Od tego momentu minęło 15 lat, czy Anna Jurksztowicz czuje się skrzywdzona, że nie ona zaśpiewała piosenkę do filmu "Ogniem i mieczem"?

Reklama

Tam było dużo różnych opcji, kompozytor ją skomponował dla mnie, ale wcześniej była brana pod uwagę Izabela Scorupco, żeby potem ona w filmie zaśpiewała. Potem wymyślono, że potrzebny jest nowy artysta , który porwie publiczność, ja miałam wtedy 34 lata i byłam uznana za zbyt starą, aby podążać za tymi trendami. Cóż, taki jest show-biznes, ale już dawno zapomniałam ten ból. Nie mam żalu do Edyty Górniak i Mietka Szcześniaka. To jak z aktorami, chodzą na castingi i nie mają żalu, że nie dostali roli. Nie powinno się mieć żalu tylko iść na następny casting - powiedziała w wywiadzie Anna Jurksztowicz.

A czy jej zdaniem piosenka w wykonaniu Edyty Górniak jest spłycona? Jurksztowicz wykonuje ją z orkiestrą symfoniczną.

Ta zrobiona pod radio taka trochę plastikowa już moim zdaniem, nie brzmi tak jakby mogła brzmieć. To jest cena, jaką się płaci za skomercjalizowanie piosenki artystycznej.

A kto według niej zaśpiewał lepiej?



Fani Edyty Górniak powiedzą, że Edyta lepiej zaśpiewała, a moi, że ja. A jak jest dobra piosenka, to trudno ją zepsuć. Dzięki tej piosence obraziłam się na show-biznes, stwierdziłam, że to nie ma sensu. Poszłam na studia, skończyłam prawo, potem na studia doktoranckie. Także czasem warto się obrazić - powiedziała Jurksztowicz.

A my chcemy, żebyście posłuchali obu wersji i zdecydowali, którą wolicie, tę komercyjną czy może tę z orkiestrą symfoniczną.

Zobacz także

Anna Jurksztowicz i Dumka na dwa serca

Edyta Górniak i Mietek Szcześniak - Dumka na dwa serca

Reklama

Zobacz także: Edyta Górniak z synem Allanem na prezentacji luksusowych jachtów. Ale on jest podobny do mamy!