To, że Anna i Robert Lewandowscy kochają sport, nie jest tajemnicą. Robert jest obecnie jednym z najlepszych piłkarzy na świecie. Na co dzień gra w Bayernie Monachium. Jest również kapitanem polskiej reprezentacji narodowej. Jego żona Anna to była mistrzyni karate, trenerka personalna i dietetyczka. Wielka inspiracja dla wielu kobiet, którym za pośrednictwem swojego bloga i mediów społecznościowych doradza, jak zdrowo i aktywnie żyć. Choć sport zarówno dla Roberta, jak i dla Ani jest pracą, to okazuje się, że małżonkowie nawet w wolnych chwilach chętnie spędzają czas na wspólnych ćwiczeniach.

Anna Lewandowska opublikowała na Instagramie zdjęcie ze wspólnego treningu z mężem/ Nie uwierzycie, jak wyglądają wspólne ćwiczenia Lewandowskich! Sami nie możemy się zdecydować, czy większe wrażenie zrobiła na nas forma Roberta czy jednak Ani!

