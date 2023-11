Anna i Robert Lewandowscy to najgorętsza para polskiego show-biznesu. Cieszą się nie tylko ogromną popularnością, ale również sympatią, co jak wiadomo nie zawsze idzie w parze! Zarówno trenerka, jak i piłkarz często chwalą się swoimi zagranicznymi wypadami w mediach społecznościowych. Tak też było i tym razem. Na Instagramie umieścili relację z półtoradniowej randki we Włoszech. Zobaczcie, jak się bawili!

Włoska randka Lewandowskich!

Piłkarz i trenerka tworzą bardzo udany związek. W jednym z wywiadów Anna Lewandowska zdradziła, o co kłócą się najczęściej, ale przyznała też, że starają szybko dojść do porozumienia. Jak widać tworzą zgrany duet i mimo napiętego grafiku znajdują czas na to, aby pobyć tylko we dwoje. Tym razem Robert Lewandowski zabrał żonę na randkę do Portofino. Co prawda wyjazd był krótki, co zdradziła gwiazda na Twitterze, bo trwał zaledwie półtora dnia, ale para spędziła go na romantycznych spacerach i podziwianiu pięknych widoków. Na jednym z nagrań słychać, jak piłkarz komplementuje żonę mówiąc, że "najpiękniejszy widok ma przed sobą". Uroczo!

Para pokazała fanom, jak spędzają czas!

Relację z romantycznego pobytu umieściła nie tylko Anna Lewandowska, ale również jej mąż. Na zdjęciach widać, że para doskonale się bawi we własnym towarzystwie. Nie sposób nie zwrócić uwagi na ich stylizację. Trzeba przyznać, że oboje wyglądają doskonale!

Internauci zachwyceni romantycznymi zdjęciami Lewandowskich!

Pod zdjęciami pary na Instagramie pojawiło się mnóstwo komplementów. Widać, ze wspólne zdjęcia Anny i Roberta Lewandowskich cieszą się ogromną popularnością, a Internauci uwielbiają podglądać, jak wspólnie spędzają czas:

- Power couple - Cudowni???? - Pięknie razem wyglądacie ???? - czytamy w komentarzach.