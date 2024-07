Jaki jest największy modowy koszmar celebrytek? Pokazać się w tej samej kreacji co koleżanka. Oczywiście szczytem jest, gdy taka sytuacja ma miejsce na jednej imprezie, ale to na szczęście zdarza się rzadko. Jednak niektóre modele sukienek są tak popularne, że widujemy w nich więcej niż jedną gwiazdę. Przypomnijmy: Ola Szwed zachwyciła w bajkowej kreacji na imprezie. Ale to nie ona miała ją pierwsza

Nieco ponad dwa tygodnie temu na prezentacji jesiennej ramówki TVN, w czerwonym kombinezonie zachwyciła fotoreporterów Agnieszka Dygant. Gwiazda rzadko pojawia się na salonach, ale za każdym razem robi doskonałe wrażenie. Na identyczną kreację postawiła też wczoraj Anna Gzyra podczas prezentacji ramówki TVP. Świeżo upieczona małżonka dobrała inne dodatki i prezentowała się równie dobrze, co jej koleżanka z konkurencyjnej stacji.

A waszym zdaniem która wypadła lepiej?

