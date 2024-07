W TVP 2 powstaje nowy program o pieczeniu słodkości "Bake Off - Ale ciacho". Kiedyś podobny program o tych samych zasadach prowadziła Marta Grycan i nazywało się to "Polski turniej wypieków" w TLC. Teraz nowymi prowadzącymi w innej telewizji będą... dziennikarka Anna Gacek i blogerka Paulina Mikuła.

Jesteście zaskoczeni? My tak. Anna Gacek to dziennikarka radiowej Trójki, która interesuje się muzyką, filmem, modą, kulturą. Paulina Mikuła to Jan Miodek w spódnicy, prowadzi bloga o poprawnej polszczyźnie! Teraz obie poprowadzą program, w którym wybierany będzie król wypieków.

„Bake Off - Ale ciacho!” to dziesięcioodcinkowy program kulinarny, w którym dwunastu uczestników rywalizuje w konkurencjach na wykonania najlepszych ciast i wypieków. Ich pracę ocenią eksperci z dziedziny cukiernictwa, a co tydzień jedna osoba odpadnie z gry. Zwycięzca otrzyma tytuł Króla Wypieków.

Czy nowe prowadzące Anna Gacek i Paulina Mikuła poradzą sobie w nowej roli przekonamy się we wrześniu! Żałujecie, że to nie Marta Grycan?

Paulina Mikuła prowadzi bloga "Mówiąc inaczej".

Anna Gacek, dziennikarka radiowej Trójki.

Angielska wersja programu "Bake Off - Ale ciacho!"