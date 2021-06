Anna Dereszowska jest w ciąży! Aktorka po raz trzeci zostanie mamą 

Joanna Moro pochwaliła się zaokrąglonym brzuszkiem! Pierwsze plotki o kolejnej ciąży aktorki pojawiły się już na początku lipca. Magazyn "Show" donosił wówczas, że wkrótce aktorka po raz trzeci zostanie mamą. Joanna Moro przez jakiś czas nie komentowała medialnych informacji, jednak kilka tygodni temu w końcu przyznała, że spodziewa się dziecka. Czuje się doskonale, jesteśmy zdrowi, cieszymy się, że rodzina wkrótce się powiększy- Joanna Moro przyznała na Instagramie. Teraz aktorka pokazała, jak prezentuje się w ciąży. Joanna Moro pochwaliła się fotkami z wakacji, na których doskonale widać rosnący brzuszek! Joanna Moro ma już spory brzuszek! Aktorka opublikowała na Instagramie swoje najnowsze zdjęcia z wakacji. Joanna Moro w kostiumie kąpielowym pozuje na plaży i chwali się coraz większym ciążowym brzuszkiem! Ale gorący weekend! 🔥🔥🔥 co robicie ? Ja właśnie wsiadam do 🛫 i fruuu✈️ z powrotem do Palangi 🏖🏖🏖 - napisała gwiazda. Internauci byli zachwyceni ciążowym brzuszkiem Joanny Moro! Zobaczcie, co pisali w komentarzach. - Ale słodki brzusio ❤️😍 - Wygląda Pani kwitnąco😘 - Ale pięknie Pani wygląda!!- komentują internauci. Zobaczcie, jak prezentuje się Joanna Moro! Ciążowy brzuszek aktorki jest już naprawdę widoczny. Przypominamy, że gwiazda jest już mamą dwóch chłopców - 9 letniego Jeremiego i 6-letniego Mikołaja. Czy teraz na świecie pojawi się pierwsza córka aktorki? A może urodzi trzeciego chłopca? Niestety, Joanna Moro do tej pory nie zdradziła płci kolejnego dziecka. Joanna Moro pokazała ciążowy brzuszek. Kilka tygodni temu aktorka potwierdziła, że spodziewa się trzeciego dziecka.