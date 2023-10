Anna Dereszowska niedawno kolejny raz została mamą. To już jej trzecie dziecko, i jak mówi - choć nie dosypia - synek daje jej wiele radości. Podobnie jak całej rodzinie. Śmieje się, że jak ktoś ma już kartę dużej rodziny, czyli więcej dzieci, to wie, że to trzecie dziecko wychowuje się praktycznie samo.

Reklama

Jest szczęśliwą mamą, której urodziło się fantastyczne, zdrowe dziecko, za co dziękuje losowi. Dlaczego?

Anna Dereszowska o dziecku: "Dziękuję losowi"

Anna Dereszowska w połowie listopada ubiegłego roku pochwaliła się wspaniałą nowiną - po raz trzeci została mamą. Na instagramowym profilu Dereszowska pokazała urocze zdjęcie dłoni maluszka układającej się w pewnym charakterystycznym geście....

Witaj świecie ???? - napisała aktorka.

Teraz, w rozmowie z dziennikarką Party.pl Moniką Maszkiewicz, popularna aktorka opowiedziała o macierzyństwie. Jak to jest przy trzecim dziecku? Anna Dereszowska dziękuje losowi i bardzo cieszy się, że chłopczyk urodził się zdrowy.

Dziękuję losowi... bo jestem już po 40-tce, więc wiadomo, że się troszkę baliśmy, ale wszystko jest dobrze - mówi.

Reklama

Zobaczcie, co aktorka jeszcze wyznała przed naszą kamerą.