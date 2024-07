Anna Dereszowska bardzo polubiła się z... Magdaleną Lamparską! Aktorki spotkały się na planie filmu "Porady na zdrady" w reżyserii Ryszarda Zatorskiego, który już niebawem wejdzie do kin. Czy będzie z tego przyjaźń? Ania ma taką nadzieję!

To moje odkrycie zawodowe i osobiste, bo to wspaniała dziewczyna. Przyjaźń? Mam nadzieję, bo to bardzo wartościowy człowiek - przekonuje Anna Dereszowska.