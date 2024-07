Anna Dereszowska jest jedną z bardziej lubianych polskich gwiazd, dlatego często możemy oglądać ją w roli ambasadorki różnych miejsc czy produktów. Gwiazda swoją twarzą firmuje już m.in. luksusowy hotel Bukovina w Bukowinie Tatrzańskiej, testuje samochód Mazda CX5 (zobacz), promuje drogą pościel dla dzieci, a teraz została także ambasadorką kobiecego klubu Ladies Bemo Motor Club. Z tej okazji Anna wzięła udział w sesji zdjęciowej, podczas której przebierała się aż trzy razy.

Stwierdzenie, że kobiety są gorszymi kierowcami jest dla nich krzywdzące. Znam wiele kobiet, które znakomicie prowadzą auto, jak i wielu facetów, którzy kiepsko radzą sobie na drodze. Będąc ambasadorką Ladies Bemo Motors Club zamierzam wspierać kobiety za kółkiem. Oczywiście zachęcam wszystkie panie do zapisania się do klubu, bo oprócz przynależności do grupy fajnych kobiet wiąże się z tym sporo profitów - zdradziła Anna szczegóły projektu.