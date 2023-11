Julia Wieniawa to bez wątpienia jedna z największych gwiazd polskiego show-biznesu. Popularność przyniosła jej rola w serialu "Rodzinka.pl", ale naprawdę głośno zrobiło się o niej kiedy związała się z Antkiem Królikowskim. Z czasem kariera pięknej aktorki nabrała tempa, a grono jej fanów zaczęło szybko się powiększać. Dziś na Instagramie obserwuje ją ponad milion internautów! Młoda gwiazda właśnie za pośrednictwem Instagrama pokazuje swoim fanom, jak wygląda jej życie. Aktorka publikuje zdjęcia m.in. z sesji zdjęciowych, czy z oficjalnych imprez. I właśnie to nie do końca podoba się Annie Dereszowskiej!

Anna Dereszowska krytykuje Julię Wieniawę

Anna Dereszowska w wywiadzie dla magazynu "Pani" opowiedziała m.in. o swoich kompleksach z przeszłości.

Tak jak większość młodych dziewczyn miałam mnóstwo kompleksów- przyznała w wywiadzie.

Aktorka nie ukrywa, że teraz nie zamierza aż tak bardzo przejmować się swoim wyglądem dlatego też nie katuje się ostrymi dietami. Anna Dereszowska akceptuje swój wygląd, ale jako mama wie, że kompleksy wkrótce mogą dopaść jej 11-letnią córkę. Dlaczego? Dereszowska mówi wprost, że nastolatki porównują się m.in. do Julii Wieniawy czy Maffashion, które na zdjęciach wyglądają perfekcyjnie, ale nie zawsze naturalnie:

Nastolatki obserwują na Instagramie Maffashion czy Julię Wieniawę, które wrzucają piękne zdjęcia w profesjonalnym makijażu, ze zrobioną fryzurą oraz przy dobrym świetle, i potem te dziewczyny myślą, że też powinny być takie śliczne. Jedna i druga Julka jest piękna, ale przecież nie budzą się rano, wyglądając idealnie. One tez mają podkrążone oczy, tylko tego już ich fanki nie widzą. Ta pogoń za perfekcją jest destrukcyjna- powiedziała w rozmowie z magazynem "Pani".

Zgadzacie się z opinią Anny Dereszowskiej? Myślicie, że Julia Wieniawa odpowie aktorce?

Julia Wieniawa została skrytykowana przez Annę Dereszowską.

Młoda gwiazda odpowie aktorce?

