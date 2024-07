Anna Dereszowska od kilku lat z powodzeniem występuje w polskich filmach i serialach, a także jest ambasadorką wielu polskich marek. Poza aktorstwem, jej wielką pasją jest również muzyka. Gwiazda ma już na swoim koncie jedną złotą płytę i z chęcią bierze udział w kolejnych muzycznych projektach. Przypomnijmy: Płyta Dereszowskiej odniosła sukces

Dereszowska postanowiła teraz wesprzeć znaną m.in. z hitu "Ławka" czy "Da Da Da" Formację Nieżywych Schabuff. Gwiazda zna osobiście lidera grupy, Olka Klepacza, dlatego też z przyjemnością przyjęła propozycją nagrania wspólnego utworu:

Śpiewanie potrafi mi sprawić równie wielką przyjemność jak aktorstwo. Dlatego nie potrafię z niego zrezygnować i pewnie dlatego dużo śpiewam, i chętnie przyjmuję zaproszenia do fajnych projektów muzycznych. Olka znam i lubię, więc z przyjemnością przyjęłam zaproszenie do gościnnego występu na płycie Formacji Nieżywych Scahbuff - mówi Dereszowska

Klepacz jest również zadowolony z współpracy z Anną. Przyznaje, że idealnie pasuje do filmowego klimatu piosenki:

Inspiracją do piosenki "Między słowami" był oczywiście film Sofii Copolla pod tym samym tytułem. Ponieważ tylko kobieta może opowiadać tak subtelnie o relacji X –Y postanowiłem gościnnie zaprosić Anię Dereszowską. Z rozkoszą sięgałem i sięgam do świata aktorów, zaczynając od Małgosi Pieńkowskiej (Klub wesołego szampana), Kasię Figurę, Roberta Gonerę, Andrzeja Grabowskiego (Kocham Życie - duet na solowej płycie Klepacza - Neurotyki), aż do piosenki "Między słowami", do którego zaprosiłem wybitną artystkę Anię Dereszowską. To właśnie ona sugeruje, dźwiga i uwiarygadnia filmowy - fabularny aspekt tej opowieści. Wspólnie napisaliśmy scenariusz, który być może będzie inspiracją do nakręcenia w Waszych głowach własnego filmu o miłości- czystej jak kryształ - przekonuje Klepacz