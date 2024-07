Przed wami stylizacje 3 najpopularniejszych dziennikarek/stylistek modowych na świecie. Anna Dello Russo związana z Vogue Nippon, Carine Roitfeld, była naczelna Vogue Paris i Anna Wintour nieśmiertelna naczelna amerykańskiego Vogue. 3 gwiazdy świata mody i 3 odmienne style.

Anna Dello Russo słynie z barwnych stylizacji, które tonami zamieszcza na swoim Instagramie. Tym razem wybrała wzorzystą kreację mini (jej ulubiona długość) oraz ultra wysokie kozaki. Wisienką na torcie jest ekstrawaganckie futro z rudych lisów. Całość wygląda bardzo efektownie.

Carine Roitfeld wybrała bardziej stonowany look. Skórzana kreacja ze skóry węża i nonszalancko przewiązana w pasie futrzana kurtka stworzyła look poprawny, ale bez przesady. Najlepiej wyglądała jednak Anna Wintour. Naczelna wybrała na tę okazję czarną sukienkę i wysokie kozaki na słupku. Do tej ekstrawagancki płaszcz obszyty futrem i wspaniałą biżuterię. Kochamy ten look!

Zobaczcie więcej zdjęć gwiazd z pokazu Givenchy na jesień 2014: