Anna Cieślak szczerze o ślubie. Martwi się o Edwarda Miszczaka. Dlaczego?

Jak współpracuje się Małgorzacie Rozenek z Edwardem Miszczakiem? Gwiazda właśnie dostała nowy program, który już w lutym pojawi się na antenie TVN. "Projekt Lady" to kolejne wyzwanie dla Rozenek, ale ona zapewnia, że nowy format będzie hitem. Fani z niecierpliwością czekają na to, co zaprezentuje stacja. W rozmowie z Party.pl Małgorzata Rozenek zdradziła, czy na tyle ufa swojemu szefowi, Edwardowi Miszczakowi , że zgodziłaby się prowadzić wszystko, o co ją poprosi. Jej odpowiedź jest bardzo szczera: Edward jest moim szefem najjaśniejszym i to jest oczywiste. Tylko, że Edward jest niezwykle mądrym szefem, jest człowiekiem, który proponuje różne rzeczy. Ja się niezwykle liczę z jego zdaniem, ale my rozmawiamy, dyskutujemy. Zasada jest taka, że jak Edward każe to Edward ma, ale on szanuje ludzi, z którymi pracuje, dlatego wspólnie rozmawiamy i dyskutujemy. O czym będzie nowy program Małgorzaty Rozenek - "Projekt Lady"? Małgorzata Rozenek prowadzi program "Projekt Lady", w którym wzięło udział 12 dziewczyn. Uczestniczki chcą popracować nad swoim zachowaniem, które często odbiegała od normy. W rozmowie z Party.pl gwiazda wyznała, że to jakie one są, nie do końca jest ich winą . Czy Rozenek i mentorki, które wezmą udział w programie, zmienią zbuntowane nastolatki w damy? Zobacz: Małgorzata Rozenek cała w bieli na prezentacji ramówki TVN! Znamy marki!​ Małgorzata Rozenek zdradziła, jak się jej pracuje z Edwardem Miszczakiem. Podobno Edward Miszczak to doskonały szef.