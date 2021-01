Anna Cieślak potwierdza, że przyjęła już szczepionkę na COVID-19! Aktorka opublikowała oświadczenie

Anna Cieślak zamieściła w mediach społecznościowych wpis, w którym potwierdziła, że została już zaszczepiona na COVID-19. Tym samym aktorka odniosła się do wcześniejszych medialnych doniesień na ten temat. Jak to tłumaczy? Sprawdźcie szczegóły.

Anna Cieślak opublikowała oświadczenie dot. przyjęcia szczepionki na COVID-19 poza wyznaczonym harmonogramem

Od kilku dni nie milkną echa wokół sprawy szczepień znanych osobistości ze świata kultury, które zostały zaszczepione na COVID-19 poza wyznaczoną kolejnością. Wśród osób, które przyjęły już szczepionkę są między innymi Krystyna Janda, Radosław Pazura, Olgierd Łukaszewicz czy Magda Umer. Teraz okazało się, że w tym gronie znajduje się również Anna Cieślak.

Już wcześniej pojawiły się medialne doniesienia, że aktorka przyjęła szczepionkę. Teraz gwiazda postanowiła odnieść się do nich we wpisie na swoim Instagramie. Anna Cieślak potwierdziła, że została zaszczepiona i wyjaśniła, jak do tego doszło, że przyjęła szczepionkę poza wyznaczoną kolejnością.

Szanowni Państwo, otrzymałam propozycję i poddałam się szczepieniu w ramach promocji szczepień przeciw COVID-19. Nie pierwszy raz miałam szansę zaangażowania się w ważną akcję prospołeczną. Wiedząc, jak wielu Polaków obawia się szczepionki, chciałabym dać świadectwo swojego zaufania do jej bezpieczeństwa. Wierzę naukowcom i lekarzom, którzy zalecają szczepienia, jako bezpieczną i skuteczną drogę do pokonania pandemii i powrotu do normalności. Warunkiem powodzenia ich misji jest nasz masowy udział w Narodowym Programie Szczepień. Z wyrazami szacunku, Anna Cieślak - brzmi oświadczenie aktorki.

Tym samym Anna Cieślak potwierdza słowa zaszczepionych już kolegów z branży, którzy również przyznali, że otrzymali zaproszenia do wzięcia udziału w promocji szczepień. Problem w tym, że nazwiska zaszczepionych gwiazd nigdzie nie zostały upublicznione, przez co wśród społeczeństwa pojawiło się mnóstwo znaków zapytania, czy rzeczywiście o promocję szczepień chodzi.

