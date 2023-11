Ania i Grzegorz Bardowscy to najpopularniejsza para 2. edycji "Rolnik szuka żony". Obecnie spodziewają się drugiego dziecka i już niebawem ich synek Jaś pozna siostrę. Anna Bardowska jest już w 9. miesiącu ciąży, ale nadal jest aktywna w mediach społecznościowych, zaskakując, co jakiś czas obserwatorów nowym zdjęciem ciążowego brzuszka. Tym razem zdradziła coś jeszcze...

Reklama

Anna Bardowska zdradziła, ile przytyła w drugiej ciąży!

Żona popularnego rolnika ma duże grono fanek na Instagramie, które są ciekawe, co dzieje się u rolniczki, pytają ją o nowe przepisy kulinarne i dzielą się wspólnymi doświadczeniami. Anna Bardowska opublikowała właśnie na Instagramie nowe zdjęcie z ciążowym brzuszkiem w roli głównej! Jest naprawdę ogromny, a dopasowana sukienka jeszcze bardziej go eksponuje. Żona Grzegorza podzieliła się z fankami, ile przytyła w ciąży z córeczką, która będzie nosiła imię Liwia:

Kulka????. 15 kg na plusie, ale to akurat nie ma żadnego znaczenia. Czekamy i im bliżej do naszego spotkania tym bardziej się niecierpliwię - napisała Anna Bardowska na Instagramie

Sami spójrzcie na najnowsze zdjęcie Anny Bardowskiej?

W którym tygodniu ciąży jest Anna Bardowska?

Pod uroczym zdjęciem pojawiło się mnóstwo komentarzy. Jedna z fanek wprost Anię Bardowską o tydzień ciąży: W którym tygodniu jesteś? Pięknie wyglądasz❤️. Na odpowiedź rolniczki nie trzeba było długo czekać. Ania Bardowska wyznała, że jest już w 37. tygodniu ciąży. To oznacza, że do wyznaczonego terminu zostało już niewiele czasu i święta Bożego Narodzenia rodzina spędzi już we czwórkę!

Instagram

Instagram