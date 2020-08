Ania Bardowska z "Rolnik szuka żony" jest w 3. ciąży?! Pokazała zdjęcie z córką a fani dopytują: "Niedługo będziemy gratulować?"

Anna Bardowska "Rolnik szuka żony" pochwaliła się na Instagramie nowym zdjęciem ze swoimi dziećmi i pokazała piękną okolicę, po której razem spacerują zbierając po drodze skarby lasu. Internauci są pod wrażaniem krajobrazów i nie mogą wyjść z podziwu, że Liwia już tak wyrosła. Jedna z obserwatorek Anny Bardowskiej zwróciła uwagę na pewien szczegół i żartuje, że niedługo będzie można gratulować uczestniczce "Rolnika" trzeciej ciąży! O co chodzi?

Anna Bardowska z "Rolnika" mnóstwo czasu poświęca swoim dzieciom. Tym razem pochwaliła się zdjęciami ze wspólnego spaceru i napisała:

Jedna z Internautek zainteresowała się informacją na temat bociana i zażartowała, że być może faktycznie do rolniczki niedługo przyleci bocian i przyniesie jej kolejne dziecko:

O Aniu, jak Bocian nad Tobą przelatuje, to niedługo będziemy gratulować 😊 hehe u mnie 2 razy się to sprawdziło 😂 - napisała żartobliwie jedna z Internautek. Kolejna dodała: Bocian? No to będzie rodzeństwo 😊