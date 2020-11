Anna Bardowska z "Rolnik szuka żony" pokazała czułości z mężem. Uczucie kwitnie!

Anna i Grzegorz Bardowscy z "Rolnik szuka żony" są uważani za jedną z najsympatyczniejszych par ze wszystkich edycji programu. Internauci doceniają ich szczerość i podkreślają, że oni faktycznie szukali w programie miłości, a nie popularności. Co prawda, udało im się zdobyć obie rzeczy, ale niezmiennie są najbardziej lubianymi uczestnikami. Para od czasu do czasu publikuje w mediach społecznościowych swoje wspólne zdjęcia ze spacerów czy wyjazdów, a tym razem Anna Bardowska zaskoczyła i pokazała czułości z mężem. Co za urocze zdjęcie!

Anna Bardowska z "Rolnik szuka żony" pokazała czułości z mężem

Anna Bardowska najczęściej publikuje w mediach społecznościowych zdjęcia z dziećmi. W końcu opieka nad Liwią i Jasiem zajmuje rolniczce najwięcej czasu, ale ostatnio coraz częściej na jej instagramowym koncie pojawia się Grzegorz. Widać, że para jest w sobie bardzo zakochana. Teraz Anna Bardowska pochwaliła się pełną czułości relacją na Instastories, na której widać jak mąż obsypuje ją buziakami.

Tylko spójrzcie na to urocze zdjęcie!

Instagram

Anna Bardowska niedawno zmieniła fryzurę i zdecydowała się obciąć grzywkę.

Instagram

Rolniczka uważnie śledzi też aktualne trendy i ostatnio pokochała kurtki koszulowe. Model w beżowo-niebieską kratkę pochodzi z obecnej kolekcji Zary i kosztuje 199 zł.