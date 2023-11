Ania i Grzegorz Bardowscy miłość znaleźli w programie "Rolnik szuka żony". Para ma już 3-letniego synka Jasia, a w listopadzie na świat miała przyjść ich córka, Liwia. Od października rolniczka nie opublikowała żadnego postu w mediach społecznościowych, a zazwyczaj robi to regularnie. Ta sytuacja zaniepokoiła internautów. Pojawiły się podejrzenia, że Ania Bardowska z "Rolnik szuka żony" już urodziła. Jaka jest prawda?

Ania Bardowska urodziła?

Żona Grzegorza Bardowskiego jeszcze w 37. tygodniu ciąży była aktywna w mediach społecznościowych. Opublikowała wtedy swoje zdjęcie z ogromnym brzuszkiem i przyznała, że przytyła w ciąży 15 kilogramów:

Kulka????. 15 kg na plusie, ale to akurat nie ma żadnego znaczenia. Czekamy i im bliżej do naszego spotkania, tym bardziej się niecierpliwię - napisała Anna Bardowska na Instagramie

Potem pojawiło się jeszcze jedno zdjęcie, pod którym Ania pochwaliła się obiadem ugotowanym przez męża. Od tej pory na koncie zapadła cisza, która zaniepokoiła obserwatorów sympatycznej rolniczki. Internauci pod ostatnim zdjęciem pytają wprost, czy rodzina jest już w komplecie:

- Jak u was?? Już w czwórkę??? - Urodziło się dzidzi? Bo tak pusto tu od dłuższego czasu ???? - czytamy w komentarzach.

Co prawda Anna Bardowska nie odpowiedziała na te pytania, ale jedna z fanek zdradziła, że rolniczka już urodziła:

Podobno tak - odpisała jedna z internautek.

Jeśli to prawda, to nic dziwnego, że młoda mama milczy. Z pewnością poświęca czas córeczce i obie nabierają sił. Rolniczka na pewno pochwali się internautkom swoim maleństwem, kiedy znajdzie na to odpowiedni moment!

Do tej pory Anna Bardowska była bardzo aktywna w sieci. Czy ta cisza faktycznie zapowiada, że ich rodzina już się powiększyła?

Jaś od dłuższego czasu szykował się na przyjście na świat swojej siostrzyczki. Pomagał mamie w kompletowaniu wyprawki

