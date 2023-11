1 z 5

Taka żona to prawdziwy skarb! Ania Bardowska zaledwie kilka dni temu zakończyła remont pokoju synka Jasia, a teraz pokazała, jak przygotowuje się do zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. Okazuje się, że żona Grześka z drugiej edycji programu "Rolnik szuka żony" zabrała się za pieczenie świątecznych ciasteczek. Ania zdradziła nawet swój przepis na słodkości, jednak to nie jej kulinarne talenty przyciągnęły uwagę internautek. Fanki Ani i Grześka zwróciły uwagę na jej świąteczny look! Żona rolnika pozowała w czerwonym swetrze w renifery i choinki.

Wam również spodobał się świąteczny sweter Ani Bardowskiej z "Rolnik szuka żony"? Znamy jego markę i cenę!

