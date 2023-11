Anna Bardowska wróciła już do formy po ciąży? Żona Grzegorza z drugiej edycji programu "Rolnik szuka żony" pokazała się w stylizacji, która podkreśliła jej figurę. Anna Bardowska po raz drugi została mamą ponad miesiąc temu- dokładnie 6 listopada na świecie pojawiła się mała Liwia. Teraz młoda mama powoli wraca do aktywności na portalach społecznościowych i coraz częsciej publikuje w sieci zdjęcia i nagrania ze swoim udziałem. Ostatnio pokazała, jak szykuje się do świąt Bożego Narodzenia, a przy okazji pokazała, jak wygląda kilka tygodni po drugiej ciąży.

Anna Bardowska pokazała, jak wygląda po ciąży

Niektóre gwiazdy, już kilka tygodni po ciąży pokazywały idealnie płaskie brzuszki i aż trudno było uwierzyć, że dopiero co zostały mamami. Nie wszystkie kobiety mają jednak to szczęście i w tak ekspresowym tempie gubią nadprogramowe kilogramy. Jakiś czas temu internauci byli zachwyceni zdjęciem Agnieszki Sienkiewicz, która pokazala, jak tak naprawdę wygląda brzuszek kobiety po porodzie. Teraz do aktorki dołączyła Anna Bardowska, która dopiero co została mamą i nie wstydzi się, że jeszcze nie ma płaskiego brzuszka. My właśnie za to ją za to uwielbiamy!

Na najnowszym filmie opublikowanym na jej kanale na youtube.com Anna Bardowska pochwaliła się swoimi przepisami na pyszne świąteczne ciasta i ciasteczka. Na nagraniu towarzyszy jej syn i córeczka! Zobaczcie sami!

Anna Bardowska zdradza swoje przepisy na ciasta.

Żona Grześka została mamą zaledwie kilka tygodni temu.

