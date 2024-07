Jeszcze kilka tygodni temu wydawało się, że Anna Bałon znalazła swój sposób na dalszą karierę w show-biznesie. Znacznie schudła, związała się z przystojnym modelem i wróciła do pozowania. Efekty może nie były spektakularne, ale pozwoliły jej znów zaistnieć. Przypomnijmy: Bałon mocno schudła i wraca do pozowania. Uwodzi w nowej sesji z ukochanym

Okazuje się, że to nie jedyne zmiany w życiu byłej finalistki "Top Model". Kilka tygodni temu celebrytka udzieliła wywiadu serwisowi www.przeambitni.com, w którym postanowiła wygłosić swoiste wyznanie wiary. Wzorem Mai Frykowskiej, Bałon ogłosiła, że jest osobą nawróconą i zareklamowała kościół w Częstochowie, który przeprowadza uzdrowienia i egzorcyzmy. Modelka wydawała się bardzo przejęta całą sytuacją. Przypomnijmy: Maja Frykowska nawróciła się!



Ja się nawróciłam po prostu, bo pojechałam do Częstochowy z Karolem na taką mszę, która się nazywa "Mamre". I to jest msza uzdrowieniowo-egzorcystyczna, ludzie tam proszą, mają swoje różne intencję . Proszą o poprawę swojego stanu zdrowia, o zmianę na lepsze, nieważne, każdy może mieć jakąś swoją intencję i to rzeczywiście pomaga (...) Z niektórych ludzi wychodzą demony, z niektórych ludzi, niektórzy ludzi mdleją, bo doznają spoczynku w Duchu Świętym. I to jest bardzo pozytywne. To nie jest tak, że tam się złe rzeczy dzieją, tam po prostu przychodzi Pan i Duch Święty i ludzie naprawdę się dobrze czują, są szczęśliwi, czują pokój i naprawdę są takie przemyślenia. Życie tych ludzi zmienia się na lepsze, problemy ustępują - tłumaczyła.

Oczywiście Ania również poddała się wspomnianym "procedurom" i sama odczuła tzw. "stan spoczynku w Duchu Świętym".



Jak ksiądz mi powiedział o tych moich rzeczach z życia, jakie miałam problemy, co powinnam robić, czego nie robić to później jakoś tak zadziałał, że on we mnie chuchnął, a ja przewróciłam się do tyłu. Nagle straciłam czucie w całym ciele i poleciałam do tyłu i ludzie mnie złapali z tyłu. Takie omdlenie chwilowe i to jest właśnie spoczynek w Duchu Świętym. I ludzie po tym czują się szczęśliwi, czują pokój, czują rozwiązanie swoich problemów - zapewnia celebrytka.