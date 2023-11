2 z 5

Anja Rubik zaprezentowała na Instagramie króciutką fryzurkę zaczesaną do tytułu. Wygląda w niej fenomenalnie! Niestety nie wiadomo, czy jest to zmiana na stałe, czy jedynie peruka do nowej wiosenno-letniej kampanii reklamowej marki Saint Laurent. Jednak jedno jest pewne - Anja wygląda w tej fryzurze niezwykle podobnie do... Agaty Dudy! :O

