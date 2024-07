Anja Rubik od kilku lat jest jedną z najlepszych modelek na świecie. Udział w wielu kampaniach raklamowych, programach telewizyjnych i sprawiły, że Polka w rok zarabia nawet 3,5 milona dolarów. Dzięki ciężkiej pracy Anja może pozwolić sobie na spełnianie wszystkich marzeń. Zobacz: Rubik jest milionerką. Opowiedziała o swoich wydatkach: Nie ma dla mnie finansowych granic

Miliony na koncie Anji Rubik wzbudzają ogromne zainteresowanie mediów. Sama modelka w rozmowie z jastrzabpost.pl przyznała, że pieniądze nie są dla niej najważniejsze oraz, że ona nie zauważyła takich kwot na swoim koncie bankowym.

- Nie przywiązuje do tego ogromnej wagi. Dzwonię do księgowej i mówię: co się stało z tymi pieniędzmi, gdzie ona są? Ja ich na koncie nie widzę- stwierdziła prowadząca "Project Runway"