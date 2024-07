Anja Rubik pokazuje kolejne zdjęcie z Majorki! Widzimy jak dziewczyna topless stoi na na ramionach mężczyzny i opiera się od drzewo. Ale czy to Anja? Są wątpliwości. W roli towarzysza na pewno nie występuje jej mąż Sasha Knazevic, lecz inny mężczyzna! A może to polska wokalistka, robiąca karierę za granicą Mary Komasa...

Top modelka doskonale bawi się w gronie przyjaciół i swojego męża na Majorce. Małżonkowie oraz ich znajomi przywitali na ciepłej wyspie Nowy Rok, a wcześniej wspólnie celebrowali Boże Narodzenie. Czy para do siebie wróci? I co chodzi z tym zdjęciem?! To niewinne zabawy w gronie znajomych czy backstage jakiegoś nowego projektu modelki?

2nd January 2016@tomekkolarski @anteklazar Mary Komasa

Posted by Anja Rubik on 2 stycznia 2016

Anja Rubik powitała Nowy Rok na Majorce

Modelka zamieściła w sieci swoje zdjęcie topless