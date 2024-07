Met Gala to jedna z najważniejszych imprez roku w amerykańskim show-biznesie. Za każdym razem przyciąga największe gwiazdy - Madonnę, Beyonce, Miley Cyrus czy naszą Anję Rubik. Wydarzenie organizuje Anna Wintour - najbardziej bezkompromisowa i szanowana redaktor naczelna w Ameryce. Z jej opinią liczy się każda szanująca się gwiazda marząca o wielkiej karierze. To ona wylansowała niezliczoną ilość projektantów, fotografów czy modelek.

W świątecznej "Gali" Anja Rubik zdradziła jaka Anna jest prywatnie. Czy rzeczywiście na co dzień można się jej bać?

- Z Anną Wintour mam specyficzną relację. Rzeczywiście na początku była do mnie uprzedzona, ale dziś wiem, że ma dla mnie dużo szacunku i bardzo mnie lubi. Śledzi to, co robię, ma wszystkie wydania mojego "25 Magazine". A ja przyjaźnię się z jej prawą ręką Markiem Holgate''em. Chociaż muszę przyznać, że na to, żeby zaskarbić sobie jej sympatię musiałam długo poczekać.