Anja Rubik na promocji swoich perfum we Wrocławiu

Anja Rubik pojawiła się w Polsce na święta! Piękna top modelka promowała swoje perfumy w jednym z centrów handlowych we Wrocławiu. I wzbudziła niemałe zainteresowanie! Nic dziwnego, Anja jak zwykle wyglądała zjawiskowo. Anja Rubik ma za sobą trudne chwile po rozstaniu z mężem Sashą Knezevicem. czy jej wizyta we Wrocławiu oznacza, ze zostaje na święta w Polsce?

Byłam wczoraj we Wrocławiu , podpisywałam swoje perfumy. Było bardzo miło Was wszystkich poznać ! Original By Anja Rubik #orginalbyanjarubik Apart INGLOT Magnolia Park Z-studio fotografia

