Anja Rubik nie dała się zbić z tropu. Na pytanie odpowiedziała bardzo rzeczowo:

Ja zawsze decyduję, kiedy się rozebrać, a kiedy nie i to jest moja decyzja. I dla kogo, i dla jakiego projektu. Jeżeli wierzę, że ten projekt ma jakiś artystyczny cel, współpracuję z fotografem, któremu ufam (...) to wtedy się decyduję na to. To nie jest tak, że ktoś mnie poprosi i ja się zacznę rozbierać, pokażę tobie cycki, że tak powiem. To jest bardzo duża różnica - podkreśliła Anja Rubik.