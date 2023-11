Namiętne pocałunki, czułe gesty, magnetyczne spojrzenia. Te zdjęcia w najnowszym numerze magazynu „Flesz" nie pozostawiają wątpliwości – Anja Rubik znalazła mężczyznę, przy którym znów uwierzyła w miłość. Kim jest jej nowy facet?

Anja Rubik jest zakochana!

Jest nim znany australijski fotograf i filmowiec Adrian Steirn, starszy od niej o cztery lata. Modelka i jej nowy ukochany zostali przyłapani w Nowym Jorku na spacerze, zakupach i przejażdżce rowerowej. To pierwszy mężczyzna, z którym Anja spotyka się od czasu, gdy rozstała się z Sashą Knezevicem. Przez ostatni rok Rubik unikała życia towarzyskiego, za to angażowała się w projekty społeczne lub artystyczne. Być może dzięki temu poznała również Steirna, który jest znany z fotografowania dzikiej przyrody. Pracuje od lat przy kampaniach organizacji WWF, zrealizował też dokument o skutkach zmian klimatycznych. Z kolei Anja przed rokiem wspierała kampanię społeczną na ten temat. Adrian Steirn pochodzi z Australii, ale od kilku lat mieszka w RPA, gdzie zajmuje się między innymi fotografowaniem dzikiej przyrody. Anja z kolei była w RPA kilka miesięcy temu, a jako dziecko wychowała się tam. Tych dwoje może łączyć wiele rzeczy, co dobrze wróży ich związkowi.

Anja Rubik spotyka się z nowym mężczyzną w Nowym Jorku

To świeże, gorące uczucie - para widywania jest od kilku tygodni razem

Czy Adrian Steirn i Anja Rubik pojawią się wkrótce razem na czerwonym dywanie?