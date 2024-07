Anja Orthodox w jednym z wywiadów stwierdziła, że Nergal zaistniał w mediach dzięki związkowi z Dodą. Jej wypowiedź szybko została obrócona przeciwko niej. Wokalistka musiała się wytłumaczyć ze swoich słów, wydając specjalne oświadczenie. Przypomnijmy: Anja Orthodox tłumaczy się ze słów o Dodzie i Nergalu. Wystosowała oświadczenie

My spotkaliśmy się z Anją i nie mogliśmy się nie zapytać o szczegóły. Wokalistka zespołu Closterkeller wyjaśniła, że nie chciała tym obrazić Dody ani Adama, ponieważ zna ich osobiście i bardzo lubi. Nie zaprzecza jednak, że środowisko metalowe śmieje się z Darskiego po tym, jak zaczął pojawiać się w śniadaniówkach czy na łamach prasy:

Gdyby Nergal z Doda tak generalnie się nie bujał, to by się nie pojawiał w kolorowych czasopismach, czy telewizjach śniadaniowych. Bo tak naprawdę wszyscy tam w tym biznesie, to tam wiedzą w większości też, że ten zespół znany jest za granicą. Jak się zaczął bujać z Doda, to nagle zaczął być zapraszany. Generalnie, w całym naszym środowisku, to wszyscy się śmieją z tego, że nagle wśród takich tam ludzi, co daleko im od metalu, nagle Behemtoh jest jako najlepszy zespół. Z tego się śmieją, nie z Nergala czy Dody. Ja tych ludzi znam osobiście, wszystkich, i Dodę, i całego Behemotha, i jestem ostatnią osobą, która będzie chciała im dosrać czy będzie nieżyczliwa - mówi nam artystka